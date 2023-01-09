Спортивный директор «Венеции»: «Черышев в отличной форме. В ближайшей игре увидим его в стартовом составе»

Спортивный директор «Венеции» сообщил, что Черышев находится в хорошей форме

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев выйдет в старте команды на матч 20-го тура серии B против «Дженоа».

«Денис Черышев в отличной форме. Он провел хороший товарищеский матч против «Байера», поэтому в ближайшей игре «Венеции» мы увидим его в стартовом составе», — сказал Брендолин Sport24.

В турнирной таблице Серии B «Венеция» с 20 набранными очками занимает 17-е место.