Спортивный директор «Аталанты» высказался об игре Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори высказался по поводу игры российского полузащитника Алексея Миранчука в матче Кубка Италии с «Кальяри» (3:1). В этой встрече футболист забил гол на 43-й минуте.

Функционер отметил, что хавбек забил отличный мяч и провел хорошую игру.

«Я понимаю вопросы со стороны российских болельщиков и экспертов по поводу игрового времени Алексея. Но это абсолютно нормально, что он так мало играет.



Дело в том, что ему, как и любому другому футболисту, требуется время на адаптацию. Она может занять от четырех до восьми месяцев. Не стоит забывать, что в конкурентах у Миранчука такие звездные игроки, как Иличич и Сапата», — цитирует Сартори Metaratings.ru.

26 января «Аталанта» сыграет в 1/4 финала Кубка Италии с победителем пары «Лацио» — «Парма».