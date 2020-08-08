Sport Mediaset: Зидан отказался стать главным тренером «Ювентуса»

«Ювентус» пытается пригласить в команду главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Именно француз является наиболее желаемым вариантом у боссов «старой синьоры», утверждает Sport Mediaset.

Несколько дней назад «Ювентус» уже делал предложение Зидану, но получил вежливый отказ. Однако после вылета «Реала» из Лиги чемпионов бело-черные предпримут еще одну попытку убедить француза.

Вероятность возвращения в «Ювентус» Антонио Конте или Массимилиано Аллегри оценивается, как низкая.

Маурицио Сарри был уволен с поста главного тренера «Юве». Он возглавил клуб перед стартом сезона-2019/20. Под его руководством команда стала чемпионом Италии, но не смогла завоевать Кубок и Суперкубок страны. 7 августа бело-черные вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1).