«Специя» откладывает увольнение главного тренера из-за суммы компенсации
17:49
«Специя» может уволить Тиагу Мотту с поста главного тренера команды. Однако руководство клуба останавливает определенный пункт в контракте специалиста, сообщает Calciomercato.
В договоре прописано, что в случае его отставки до января 2022 года клуб обязан выплатить тренеру 400 тысяч евро компенсации. «Специя» намерена сохранить эти деньги в бюджете, поэтому уволит Мотту позже.
В 18 матчах нынешнего сезона команда набрала 13 очков и располагается прямо над зоной вылета серии А.
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