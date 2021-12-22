«Специя» откладывает увольнение главного тренера из-за суммы компенсации

«Специя» может уволить Тиагу Мотту с поста главного тренера команды. Однако руководство клуба останавливает определенный пункт в контракте специалиста, сообщает Calciomercato.

В договоре прописано, что в случае его отставки до января 2022 года клуб обязан выплатить тренеру 400 тысяч евро компенсации. «Специя» намерена сохранить эти деньги в бюджете, поэтому уволит Мотту позже.

В 18 матчах нынешнего сезона команда набрала 13 очков и располагается прямо над зоной вылета серии А.