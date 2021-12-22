Итальянские издания La Gazzetta dello Sport и L'Eco di Bergamo дали свои оценки футболистам по итогам матча 19-го тура серии А «Дженоа» — «Атланта» (0:0).

La Gazzetta dello Sport оценила игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на 5 из 10 баллов. Футболист был заменен на 65-й минуте встречи. Также низкую оценку за свою игру получил украинец Руслан Малиновский, который покинул поле во втором тайме вместе с Алексеем.

Издание L'Eco di Bergamo поставило и Миранчуку и Малиновскому оценку 4,5. Игроки стали худшими по полученным баллам в своих командах.

Миранчук в нынешнем сезоне провел 12 матчей за клуб, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 20 декабря сообщила, что Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды.