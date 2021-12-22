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Миранчук и Малиновский — худшие игроки «Атланты» в матче против «Дженоа»

15:37
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Итальянские издания La Gazzetta dello Sport и L'Eco di Bergamo дали свои оценки футболистам по итогам матча 19-го тура серии А «Дженоа» — «Атланта» (0:0).

La Gazzetta dello Sport оценила игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на 5 из 10 баллов. Футболист был заменен на 65-й минуте встречи. Также низкую оценку за свою игру получил украинец Руслан Малиновский, который покинул поле во втором тайме вместе с Алексеем.

Издание L'Eco di Bergamo поставило и Миранчуку и Малиновскому оценку 4,5. Игроки стали худшими по полученным баллам в своих командах.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:0
Аталанта
Дженоа
Сиригу Кришито (Гильоне, 68 ) Бани Бираски Васкес Камбьясо Стураро (Мелегони, 88 ) Бадель Портанова (Эрнани, 88 ) Экубан Дестро (Пандев, 72 )
Аталанта
Спортьелло Паломино Джимсити Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста Копмайнерс (Пикколи, 84) Фройлер (де Рон, 46) Малиновский (Пашалич, 65) Миранчук (Иличич, 65) Сапата (Муриэль, 46)
Предупреждения
Стураро 19, Бадель 41  -  Фройлер 23
Судьи
Валери

Миранчук в нынешнем сезоне провел 12 матчей за клуб, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 20 декабря сообщила, что Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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