Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Специя» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе

19:33
Теги:

«Аталанта» назвала состав на матч восьмого тура чемпионата Италии против «Специи». Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Депаоли, Пессина, Де Роон, Госенс, Иличич, Гомес, Сапата.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир