Спаллетти: «Нахождение в нескольких шагах от скудетто — награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы над «Ювентусом» поделился мнением о возможном чемпионстве команды.

«Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело. Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть еще лучше.

Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, — нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто — это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню. У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Наполи» может стать чемпионом Италии в 32-м туре серии А, который пройдет на следующей неделе. Для победы в чемпионате неаполитанцы должны обыграть «Салернитану», а «Лацио» должен проиграть или сыграть вничью с «Интером».