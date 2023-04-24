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Спаллетти: «Нахождение в нескольких шагах от скудетто — награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы над «Ювентусом» поделился мнением о возможном чемпионстве команды.

«Когда в конце сезона выигрываешь столь важные матчи против соперников такого уровня в такой равной борьбе, эти победы становятся кирпичиками в стене итогового успеха. Но давайте не будем спешить с шампанским, потому что мы еще не закончили дело. Я поздравил команду, она хорошо сыграла, что было непросто спустя несколько дней после огорчающего вылета из Лиги чемпионов. Я не думаю, что сегодня мы могли сыграть еще лучше.

Порой я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на все в иллюминатор, — нет, я путешествовал автостопом! Поэтому нахождение в нескольких шагах от скудетто — это награда за все жертвы, на которые приходилось идти на протяжении многих лет.

Конечно, быть в таком положении приятно. Надо мной смеялись из-за того, что я надевал на матчи бутсы, но я помню, как когда-то отчаянно мечтал о них, но не мог себе их позволить. Я хорошо об этом помню. У меня была, возможно, более тяжелая дорога, чем у тех, кто начинал на другом уровне, заслужил уважение и восхищение в качестве футболиста и получил возможность начать тренерскую карьеру на топ-уровне», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Наполи» может стать чемпионом Италии в 32-м туре серии А, который пройдет на следующей неделе. Для победы в чемпионате неаполитанцы должны обыграть «Салернитану», а «Лацио» должен проиграть или сыграть вничью с «Интером».

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
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 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
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 Специя 31 5 12 14 26-49 27
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