Спаллетти признан лучшим тренером серии А в январе

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером в чемпионате Италии в январе. Специалист был признан лучшим тренером месяца во второй раз в карьере.

В январе «Наполи» под руководством Спаллетти набрал 12 очков и забил 11 голов.

63-летний итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2021 года. В текущем сезоне серии А неаполитанцы набрали 53 очка в 20 матчах. Отрыв от «Интера», идущего вторым, — 13 очков.