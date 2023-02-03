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Спаллетти признан лучшим тренером серии А в январе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был признан лучшим тренером в чемпионате Италии в январе. Специалист был признан лучшим тренером месяца во второй раз в карьере.

В январе «Наполи» под руководством Спаллетти набрал 12 очков и забил 11 голов.

63-летний итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2021 года. В текущем сезоне серии А неаполитанцы набрали 53 очка в 20 матчах. Отрыв от «Интера», идущего вторым, — 13 очков.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
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 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
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 Рома 20 11 4 5 26-18 37
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 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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Кремонезе – Лечче
 - : -
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 - : -
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 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
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 - : -
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Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
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 14
Адемола Лукман

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Интер

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Наполи

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 10 1 4
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