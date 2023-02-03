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Сегодня, 14:06

Экс-игрок «Интера» Альтобелли рассказал, чего ждет от матча с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Интера» Алессандро Альтобелли рассказал, чего ждет от предстоящего миланского дерби. 5 февраля «Интер» сыграет с «Миланом» в 21-м туре серии А.

«Итог невозможно предсказать. В дерби нет фаворитов, неважно, в каком состоянии находится команда, в каком состоянии отдельные игроки. Это кубковый финал посреди сезона. Все остальное аннулируется, перестает иметь значение. Побеждает сердце и эмоции», — цитирует Альтобелли La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, «Милан» идет на пятой строчке.

ФК Интер (Интернационале)
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