Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался в общей группе «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время может вернуться на футбольное поле. В сезоне 2022/2023 швед еще не играл за «Милан» из-за полученной ранее травмы колена.

По данным журналиста Антонио Витиелло, сегодня, 3 февраля, Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев тренировался с общей группой. 41-летний форвард провел в общей группе только начало занятия, после — начал работать индивидуально.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице серии А.