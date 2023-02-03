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Сегодня, 19:30

Ибрагимович впервые за 8 месяцев тренировался в общей группе «Милана»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время может вернуться на футбольное поле. В сезоне 2022/2023 швед еще не играл за «Милан» из-за полученной ранее травмы колена.

По данным журналиста Антонио Витиелло, сегодня, 3 февраля, Златан Ибрагимович впервые за восемь месяцев тренировался с общей группой. 41-летний форвард провел в общей группе только начало занятия, после — начал работать индивидуально.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
6
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 - : -
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 - : -
5.02 20:00
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 - : -
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Интер – Милан
 - : -
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Виктор Осимхен

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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 8
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Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 10 1 4
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