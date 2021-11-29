Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал игру против «Лацио» (4:0) лучшей в текущем сезоне серии А.

«Наша лучшая игра в сезоне. Радует, что нам удалось это сделать даже после двух матчей, которые мы провели ниже того, что можем. Если мы побеждаем вот так такой большой клуб, как «Лацио» — это кое-что значит», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Специалист также отметил мастерство Дриса Мертенса, который стал автором дубля.

«Его мастерство влияет на реализацию моментов, но не будем хвалить только его — вся команда сыграла прекрасно», — добавил он.

Также за «Наполи» отличились Дрис Мертенс и Фабиан Руис.