Спаллетти — о матче с «Лацио»: «Лучшая игра «Наполи» в сезоне»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал игру против «Лацио» (4:0) лучшей в текущем сезоне серии А.
«Наша лучшая игра в сезоне. Радует, что нам удалось это сделать даже после двух матчей, которые мы провели ниже того, что можем. Если мы побеждаем вот так такой большой клуб, как «Лацио» — это кое-что значит», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Специалист также отметил мастерство Дриса Мертенса, который стал автором дубля.
«Его мастерство влияет на реализацию моментов, но не будем хвалить только его — вся команда сыграла прекрасно», — добавил он.
Также за «Наполи» отличились Дрис Мертенс и Фабиан Руис.
«Наполи» набрал 35 очков и вновь вышел на первое место. У идущего вторым «Милана» на три очка больше. «Лацио» на восьмом месте — 21 очко.
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