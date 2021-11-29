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Инсинье: «Лучано Спаллетти начал новую эру в «Наполи»

07:09

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился эмоциями после победного матча команды против «Лацио» (4:0) в серии А.

«Мне очень понравилась игра, нашей целью было получить удовольствие от футбола, а также одержать победу. Лучано Спаллетти начал новую эру в «Наполи», мы сокращаем отставание от остальных команд», — цитирует Инсинье DAZN.

Дубль в составе победителей сделал Дрис Мертенс. Также отличились Петр Зелиньский и Фабиан Руис.

«Наполи» набрал 35 очков и вновь вышел на первое место. У идущего вторым «Милана» на три очка больше. «Лацио» на восьмом месте — 21 очко.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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  • зритель1

    Эра обнимашек.

    29.11.2021

  • Yurigo

    Тупоголовые, новость об отставании Милана дублируете - прочитайте написаное, возбудите извилину.

    29.11.2021