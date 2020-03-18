Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини по окончании текущего сезона может покинуть свой пост, сообщает Corrierre dello Sport. Многие специалисты оказались на прицеле президента клуба Рокко Комиссо. Среди них: Маурисио Покеттино, Унаи Эмери, Лучано Спаллетти, Дунга, Леонарду Жардим, Марко Джампаоло и Роберто Де Дзерби.

После 26 туров «Фиорентина» с 30 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Якини возглавил команду в конце декабря 2019 года. Он выступал за «фиалок» в период с 1989 по 1994 год, сыграв 127 матчей.