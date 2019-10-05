СПАЛ обыграл «Парму» благодаря голу Петаньи

СПАЛ с минимальным счетом победил «Парму» в матче 7-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Андреа Петанья.

СПАЛ набрал 6 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Парма» с 9 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

СПАЛ — «Парма» — 1:0 (1:0)

Гол: Петанья, 31.

СПАЛ: Бериша, Томович, Викари, Игор, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Валоти, 84), Стрефецца, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулушевски (Скоццарелла, 46), Жервинью, Корнелиус.

Предупреждения: Стрефецца, 17. Эрнани, 45+3. Петанья, 45+3. Гальоло, 82. Куртич, 89. Сала, 90.

Удаление: Стрефецца, 70.

Судья: Гвида.

5 октября. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты