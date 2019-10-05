СПАЛ обыграл «Парму» благодаря голу Петаньи
СПАЛ с минимальным счетом победил «Парму» в матче 7-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Андреа Петанья.
СПАЛ набрал 6 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Парма» с 9 баллами располагается на 8-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
7-й тур
Гол: Петанья, 31.
СПАЛ: Бериша, Томович, Викари, Игор, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Валоти, 84), Стрефецца, Флоккари (Сала, 73), Петанья (Палоски, 86).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Барилла (Инглезе, 71), Куцка, Эрнани (Спрокати, 57), Кулушевски (Скоццарелла, 46), Жервинью, Корнелиус.
Предупреждения: Стрефецца, 17. Эрнани, 45+3. Петанья, 45+3. Гальоло, 82. Куртич, 89. Сала, 90.
Удаление: Стрефецца, 70.
Судья: Гвида.
5 октября. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты