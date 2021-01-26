Сотрудники «Брешии» не пустили Балотелли на парковку стадиона перед матчем

«Брешиа» холодно встретила бывшего нападающего команды Марио Балотелли перед матчем серии B против «Монцы». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сотрудники стадиона «Марио Ригамонти» закрыли перед его автомобилем ворота и не пустили футболиста на парковку.

Фанаты же вывесили перед аренолй ареной баннер со словами: «Другие футболисты любили этот город, ты ничто для нас, ты человек без чести». Балотелли пришлось парковаться за пределами арены.

В самом матче Балотелли не принял участие из-за мышечной травмы и смотрел за игрой из ложи.

Балотелли в детстве жил близ Брешиа, а в 2019 году присоединился к клубу, однако из-за пропуска тренировок и конфликта с руководством контракт с ним был расторгнут летом. В декабре Балотелли стал игроком «Монцы».