Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», хочет остаться в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.

30-летний англичанин уведомил руководство обоих клубов о том, что он намерен продолжать выступать за римлян. Игрок даже готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы помочь «Роме» сэкономить на своем трансфере.

В минувшем сезоне на счету англичанина 2 гола и 1 результативная передача в 26 матчах серии А.