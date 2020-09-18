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Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»

17:30
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», хочет остаться в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.

30-летний англичанин уведомил руководство обоих клубов о том, что он намерен продолжать выступать за римлян. Игрок даже готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы помочь «Роме» сэкономить на своем трансфере.

В минувшем сезоне на счету англичанина 2 гола и 1 результативная передача в 26 матчах серии А.

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