"Рома" намерена пригласить Антонио Конте на пост главного тренера летом. Как утверждает Calciomercato, римляне предложили 49-летнему итальянцу зарплату в размере 9,5 миллиона евро за сезон.

Конте потребовал от "Ромы" определенные "технические" гарантии: в частности, подбор игроков для того, чтобы создать команду, способную конкурировать с "Ювентусом". Кроме того, должность спортивного директора римлян может занять близкий друг итальянского специалиста - Джанлука Петрачи.

Напомним, последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Конте также известен по работе в "Ювентусе", который трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны под руководством этого специалиста.

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