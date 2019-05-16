СМИ: Переговоры Аллегри с "Ювентусом" закончились безрезультатно, стороны проведут третью встречу

Как сообщают итальянские СМИ переговоры "Ювентуса" с главным тренером Массимилиано Аллегри о продолжении сотрудничества не принесли конкретного результата. Стороны проведут еще одну, третью встречу.

По данным Sky Sport Italia, новая встреча состоится завтра. Ранее сообщалось, что клуб готов повысить специалисту зарплату до 7,5 млн евро в год. Если откажется от контракта, то руководители "Ювентуса" рассмотрят кандидатуру Симоне Индзаги ("Лацио").

Ранее сообщалось, что Аллегри настаивает на продаже форварда Пауло Дибалы.

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