СМИ: Конте может возглавить "Интер". Лукаку – приоритетная цель

Антонио Конте может возглавить "Интер", сообщает Corriere dello Sport. Последним местом работы 49-летнего итальянца был "Челси".

По информации СМИ, в случае прихода Конте в "Интер", то нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку станет важнейшей трансферной целью для итальянского специалиста. Также в шорт-лист входят форварды: Эдин Джеко ("Рома"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Родриго ("Валенсия").

В текущем сезоне Лукаку провел 43 матча за "МЮ", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает 25-летнего бельгийца в 85 миллионов евро.

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