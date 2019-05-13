СМИ: Блан может возглавить "Рому"

Бывший главный тренер "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Рому". Как утверждает Corriere dello Sport, представители 53-летнего французского специалиста посетили матч 36-го тура чемпионата Италии между римлянами и "Ювентусом" (2:0) и провели переговоры с представителями "джаллоросси".

На пост главного тренера "Ромы" также претендуют Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Маурицио Сарри ("Челси"). В настоящее время римлян возглавляет Клаудио Раньери - его контракт истекает по окончании текущего сезона.

"Рома" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 62 очка.

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