Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат «Интера» с «Салернитаной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением об очередном поражении команды от «Салернитаны» (1:1).

«Команда хорошо смотрелась, хотя с матча против «Ювентуса» прошло всего два дня. Жаль, что мы не смогли забить и «убить» игру, за что в итоге и были наказаны. Сегодня мы заслуживали большего. Мы очень разочарованы», — цитирует DAZN тренера.

«Интер» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.