Кьер готов продлить контракт с «Миланом»
Защитник Симон Кьер готов продлить контракт с «Миланом»
13:53
Защитник «Милана» Симон Кьер заявил о готовности продлить контракт с клубом.
«Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по прежнему счастлив играть за «Милан». Мне нравится здесь играть, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь на этом аспекте. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка», — цитирует футболиста Sky Sport Italia.
Действующее соглашение 32-летнего датчанина с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.
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