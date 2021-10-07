Кьер готов продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Симон Кьер заявил о готовности продлить контракт с клубом.

«Я не стал ближе к подписанию нового соглашения, но я по прежнему счастлив играть за «Милан». Мне нравится здесь играть, правда. Я уже давно в футболе, поэтому не зацикливаюсь на этом аспекте. Клуб знает мою позицию, так что я жду звонка», — цитирует футболиста Sky Sport Italia.

Действующее соглашение 32-летнего датчанина с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.