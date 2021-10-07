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«Фиоренина» требует, чтобы Влахович сменил агента

«Фиорентина» готова подписать новый контракт с Влаховичем только при одном условии
15:32
Душан Влахович. Фото Instagram
Душан Влахович. Фото Instagram
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«Фиорентина» не оставляет надежд, что сможет продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем. Но итальянский клуб больше не собирается вести переговоры с нынешним агентом игрока и готов вернуться к диалогу, только если футболист сменит представителя, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт, по которому форвард получает 800 тысяч евро в год, истекает в июне 2023 года. «Фиалки» готовы дать ему новое соглашение на пять лет с зарплатой в 4 миллиона за сезон.

Однако агент игрока склоняет футболиста к тому, чтобы он ушел в другой клуб. Он также требует, что, если Влахович и продлит контракт, то в договор должен быть включен пункт, согласно которого агент получит 10 процентов от суммы следующего трансфера серба.

Ранее президент клуба Рокко Коммиссо отклонял все предложения о покупке форварда, включая 70 миллионов евро от «Атлетико» в августе.

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Иван Шитик все материалы автора

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