«Фиоренина» требует, чтобы Влахович сменил агента

«Фиорентина» не оставляет надежд, что сможет продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем. Но итальянский клуб больше не собирается вести переговоры с нынешним агентом игрока и готов вернуться к диалогу, только если футболист сменит представителя, сообщает Corriere dello Sport.

Нынешний контракт, по которому форвард получает 800 тысяч евро в год, истекает в июне 2023 года. «Фиалки» готовы дать ему новое соглашение на пять лет с зарплатой в 4 миллиона за сезон.

Однако агент игрока склоняет футболиста к тому, чтобы он ушел в другой клуб. Он также требует, что, если Влахович и продлит контракт, то в договор должен быть включен пункт, согласно которого агент получит 10 процентов от суммы следующего трансфера серба.

Ранее президент клуба Рокко Коммиссо отклонял все предложения о покупке форварда, включая 70 миллионов евро от «Атлетико» в августе.