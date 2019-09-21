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Сильвио Берлускони: «Моя «Монца» обыграет «Милан» со счетом 3:0»

12:38
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Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони считает, что его нынешний клуб «Монца» способен обыграть «россонери». «Монца» выступает в серии С — третьем по силе дивизионе Италии.

— Если мы победим «Лекко» в ближайшем матче, то впервые в истории «Монца» стартует с пяти побед подряд, — цитирует La Gazzetta dello Sport Берлускони. — Я говорил с нынешним руководством «Милана» и предложил организовать товарищеский матч. Уверен, что мы выиграем со счетом 3:0. Любой, кто видел «Монцу» в последнее время, подтвердит, что ее игра приносит удовольствие.

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