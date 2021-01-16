Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Шомуродов: «Никогда не понимал, почему меня зовут «узбекским Месси», но прозвище оставлю»

12:46
Теги:

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Никогда не понимал, почему меня называют «узбекским Месси», но прозвище оставлю. Мне всегда нравилась игра Дидье Дрогба, он — отличная ролевая модель. Также мне нравился Ривалдо, который играл в «Бунедкоре», у меня даже была его футболка», — приводит Calciomercato слова Шомуродова.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. На счету 25-летнего узбека 2 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за итальянскую команду. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир