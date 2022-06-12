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Сегодня, 13:48

Неманья Матич завтра пройдет медосмотр для перехода в «Рому»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний серб завтра, 13 июня пройдет медосмотр в Италии, после чего отправится подписывать контракт с римским клубом.

Ожидается, что контракт Матича будет рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.

С июля 2017 года Матич выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за команду. Ранее английский клуб выступил с заявлением о том, что не будет продлевать контракт с полузащитником, который действует до конца июня 2022 года.

Неманья Матич
Футбол
ФК Рома
0
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Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
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Лацио

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Душан Влахович

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Доменико Берарди

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 11
Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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 28 2 5
Итан Ампаду

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Николо Дзаньоло

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