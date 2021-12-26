Защитник «Интера» Милан Шкриньяр высказался о работе под руководством главного тренера команды Симоне Индзаги.

«Индзаги — как партнер по команде, — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera. — С ним мы чувствуем себя свободнее, чем с Конте. И это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку. При этом Симоне понимает игроков, разговаривает, смеется и шутит. Мы шутили и с Антонио, но уже после того, как выиграли чемпионате Италии».

В прошлом сезоне «Интер» под руководством Антонио Конте выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет.

В нынешнем сезоне после 19 туров миланская команда набрала 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице.