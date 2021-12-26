Защитнику «Ювентуса» Маттейс де Лигт интересен «Тоттенхэму», «Барселоне» и «ПСЖ», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, руководители «Ювентуса» были раздражены недавними словами агента 22-летнего нидерландца Мино Райолы, который заявил, что его клиент может сменить клуб в ближайшее время.

В туринском клубе считают защитника неприкасаемым. У Де Лигта самая высокая зарплата в клубе — 12 миллионов евро. При этом туринцам еще предстоит выплатить «Аяксу» 30 из 75 миллионов евро за трансфер защитника.

В нынешнем сезоне нидерландец провел 20 матчей за «Ювентус» и забил один мяч.