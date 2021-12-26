Де Лигт интересен «Тоттенхэму», «Барселоне» и «ПСЖ»
Защитнику «Ювентуса» Маттейс де Лигт интересен «Тоттенхэму», «Барселоне» и «ПСЖ», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, руководители «Ювентуса» были раздражены недавними словами агента 22-летнего нидерландца Мино Райолы, который заявил, что его клиент может сменить клуб в ближайшее время.
В туринском клубе считают защитника неприкасаемым. У Де Лигта самая высокая зарплата в клубе — 12 миллионов евро. При этом туринцам еще предстоит выплатить «Аяксу» 30 из 75 миллионов евро за трансфер защитника.
В нынешнем сезоне нидерландец провел 20 матчей за «Ювентус» и забил один мяч.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/psg-barca-e-non-solo-i-top-club-preparano-l-assalto-a-de-ligt-il-22852
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