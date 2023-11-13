Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:01

Индзаги подвел итоги матча «Интера» против «Фрозиноне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на победу команды над «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура серии А.

«Мы ожидали, что «Фрозиноне» будет использовать одну тактическую схему, но они применили другую. Такое в лиге случается часто, и ребятам нужно быстро реагировать на изменения по ходу матча», — цитирует Индзаги Football Italia.

Он также отметил, что «Фрозиноне» — организованная и мастеровитая команда.

«Интер» с 31 очком занимает 1-е место в турнирной таблице, «Фрозиноне» с 15 очками — на 12-й строчке.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Фрозиноне
Симоне Индзаги
0
Читайте также
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сеск Фабрегас стал исполняющим обязанности главного тренера «Комо»

Моуринью: «Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки — это фантастика»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
27.11 20:30
Верона – Лечче
 - : -
27.11 22:45
Болонья – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости