Сергей Милинкович-Савич: «Ювентус» не в такой хорошей форме, но «Лацио» сделал все возможное»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:1) в 15-м туре чемпионата Италии. На его счету гол.

— Как я уже говорил, если мы делаем свою работу, всегда будем устраивать отличные представления, — сказал хавбек в эфире DAZN. — «Ювентус» был не в такой хорошей форме, но мы сделали все возможное, это была заслуженная победа. Мы стараемся выигрывать каждую встречу. Великолепная победа.

Мой гол? Я не знаю, что сказать, это такое событие — забить и выиграть! Даже не могу вспомнить, что я сделал, мне придется смотреть его снова. Моя игра немного изменилась в этом сезоне, так как я должен работать усерднее, но рад помочь команде.

Лацио — Ювентус

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