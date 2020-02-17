Сергей Милинкович-Савич: «Почему бы «Лацио» не пойти за Скудетто?»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в 24-м туре чемпионата Италии. Римская команда вышла на второе место в турнирной таблице.

— Я забил, но победила вся команда, — цитирует игрока Sky Sport Italia. — Это правда, что мы сказали несколько дней назад — являемся семьей, хотим продолжать в том же духе. «Интер» провел не очень хороший первый тайм, мы создали больше моментов, но забили они. Поэтому пошли в раздевалку, сказали, что это должна быть наша игра, вернулись с тем же настроем, как будто бы счет 0:0.

Чувствуем, что обязаны достичь места в Лиге Чемпионов, но почему бы не пойти за Скудетто? «Интер» не сдастся, потому что мы выиграли сегодня, мы не сдадимся, что бы ни случилось в будущем. Просто посмотрим, как все сложится.