Сенси считает, что у "Интера" отсутствует менталитет победителя

Полузащитник Стефано Сенси, арендованный "Интером" у "Сассуоло" с правом выкупа, рассказал, что его кумиром является экс-хавбек "Барселоны" Хави.

– Моим кумиром всегда был Хави, – цитирует Gazzetta dello Sport Сенси. – Он для меня как семья: я рос, смотрел его игры, обращал внимание на какие-то вещи. В моей игре есть что-то от его видения футбола. Я всегда был фанатом "Барселоны" и надеюсь встретиться с ними в Лиге чемпионов.

Думаю, что менталитет победителя отсутствует у команды, и в этом смысле Конте может стать поворотным моментом. Думаю, у "Интера" есть все, чтобы снова начать побеждать в этом сезоне.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр