Сенад Лулич: «Обыграть «Ювентус» после того, как мы победили их в серии А, было еще слаще»

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич подвел итоги матча Суперкубка Италии против «Ювентуса» (3:1).

— Мой гол был важен, но команда имеет намного большее значение, — приводит слова Лулича Corriere dello Sport. — Было приятно участвовать в этом матче, потому что мы пришли к успеху в Кубке Италии. Обыграть «Ювентус» после того, как мы победили их в серии А, было еще слаще.