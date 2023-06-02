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Семин поздравил Кварацхелию с призом лучшему игроку сезона в серии А: «Заслужил. Очень рад за него. Талантливый парень»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поздравил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с получением награды лучшему футболисту серии А в сезоне-2022/23.

«Это очень большое достижение для дебютного года. Без сомнения, Хвича все это заслужил, потому что он очень ярко играл, он внес в итальянский футбол свою индивидуальность и результативные действия. Все-таки, играя на фланговой позиции столько забить, столько сделать передач — это как раз и сыграло в пользу того, что его признали лучшим игроком сезона. Вне сомнения, он — очень талантливый парень и профессионал. И потом, он очень любит футбол, много тренируется. Он сам своим трудом достиг такого успеха. Дальше будет сложнее. Я очень рад за него. Мы должны его поздравить, потому что он играл в нашей лиге, играл в «Локомотиве», нам очень приятно», — сказала Семин «СЭ».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

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