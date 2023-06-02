Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в серии А

Полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали лучшим игроком сезона-2022/23 в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

В активе 22-летнего полузащитника 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».