«Сассуоло» отклонил предложения «Милана», «Ювентуса» и «Манчестер Сити» по Локателли

«Сассуоло» отклонил все предложения по полузащитнику Мануэлю Локателли, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб не намерен расставаться с 23-летним итальянцем в зимнее трансферное окно и отказался продавать его «Манчестер Сити», «Милану» и «Ювентусу». Сообщается, что «Сассуоло» готов рассмотреть вариант с продажей игрока летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 16 матчей за «Сассуоло», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.