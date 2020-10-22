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Сарри встретился с руководством «Фиорентины»

16:17
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Бывший главный тренер «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с руководством «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Фиалки» всерьез рассматривают кандидатуру Сарри на замену Джузеппе Якини. При нем команда неуверенно стартовала в чемпионате Италии.

В настоящее время «Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, имея 4 очка в активе после четырех матчей. При этом в трех последних поединках «фиалки» заработали только 1 балл.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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