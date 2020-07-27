Сарри — самый возрастной тренер-победитель чемпионата Италии
03:46
«Ювентус» в домашнем матче 36-го тура серии А обыграл «Сампдорию» (2:0) и стал чемпионом Италии девятый раз подряд. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри стал самым возрастным специалистом, который приводил команду к победе в серии A. Он выиграл скудетто в возрасте 61 года и 6 месяцев.
Ранее рекорд принадлежал Нильсу Лидхольму, который в 1983 году стал чемпионом с «Ромой» в возрасте 60 лет и 7 месяцев. Для него это была вторая победа.
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