Сарри рассказал, почему покинул пост главного тренера «Ювентуса» после победы в серии А

Бывший тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, что у него пошло не так во главе туринского клуба. Он признался, что ошибся, покинув «Челси».

«В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов, посыл был понятен сразу. Я выиграл скудетто с командой, которая находилась в конце своего цикла. Руководство хотело изменить игровой стиль, но клубу не хватило решимости», — цитирует Сарри журналист Николо Скира.

Итальянец возглавлял команду в сезоне-2019/20, где после победы в чемпионате Италии был уволен.

После 12 туров серии А «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице.