Сарри рассказал о сильных сторонах «Аталанты»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Это важный этап сезона, — цитирует Сарри официальный сайт клуба. — «Аталанта» очень хороша, и они их результаты, особенно на выезде, доказывают это. Это очень сложный соперник. Сначала нам нужно думать о чемпионате, а уже затем — о «Лионе» в Лиге чемпионов. «Аталанта» — агрессивная команда, которая хорошо умеет контратаковать, умеет ускоряться.

Это будет сложный матч со всех точек зрения. Сейчас всем командам тяжело играть стабильно все 90 минут. Я хотел бы, чтобы моя команда сохраняла организованность, это ключевой фактор в определенные моменты. В первом матче в Бергамо «Аталанта» играла очень интенсивно играла первые 55 минут, но не сумела сохранить эту интенсивность до конца. Думаю, что этот матч будет отличаться от первого".

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 11 июля и начнется в 22.45 по московскому времени.