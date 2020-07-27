Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от победы в чемпионате Италии. Для него это девятое скудетто в карьере, восемь — в составе туринского клуба.

— Это самый прекрасный титул, потому что самый сложный, — приводит слова защитника Football Italia. — Мы начали новую эру, с новой философией, столкнулись с множеством трудностей, но продолжали делать все возможное, даже когда было много ошибок. За пределами поля тоже было непросто, мир изменился за три месяца.

Изо всех сил пытались интерпретировать философию тренера, но мы оставались командой. Теперь постараемся отдохнуть в течение следующих 10 дней, а затем подготовимся к следующему вызову.