Самюэль Это'О: «Балотелли не использовал даже 10 процентов своих способностей»

Бывший форвард «Анжи» Самюэль Это'О отметил, что хорошо относится к нападающему «Брешиа» Марио Балотелли. Ранее они вместе выступали за «Интер».

— Я люблю Марио как младшего брата, но он никогда не использовал по крайней мере даже 10 процентов своих способностей, — цитирует LaGazzettadelloSport Это'О. — Балотелли, которого я видел на тренировках, когда у него было желание, я никогда не видел на поле.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей