«Торино» обыграл «Сампдорию», Миранчук вышел на замену

«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Забитыми голами отметились защитник Алессандро Буонджорно и нападающий Пьетро Пеллегри.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук появился на поле на 66-й минуте, заменив Дембу Сека.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Сампдория» располагается на 20-й строчке — 17 очков.

В параллельном матче «Аталанта» на своем поле обыграла «Специю» — 3:2.

В составе победителей отличились Мартен Де Рон, Давиде Дзаппакоста и Луис Муриэль. За «Специю» голы забили Эммануэль Гьяси и Мехди Бурабиа.

«Аталанта» с 58 очками занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» находится на 17-й строчке — 27 очков.