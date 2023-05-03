«Ювентус» дома обыграл «Лечче» и поднялся на второе место серии А

«Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе туринцев голами отличились Леандро Паредес и Душан Влахович. У гостей единственный мяч с пенальти забил Ассан Сисей.

В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Салернитаной» — 3:3.

«Юве» располагается на втором месте турнирной таблицы серии А, набрав 63 очка. «Лечче» занимает 16-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Фиорентина» (46) занимает 8-е место, «Салернитана» (35) идет 14-й.