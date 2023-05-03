«Ювентус» дома обыграл «Лечче» и поднялся на второе место серии А
«Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В составе туринцев голами отличились Леандро Паредес и Душан Влахович. У гостей единственный мяч с пенальти забил Ассан Сисей.
В параллельном матче «Фиорентина» сыграла вничью с «Салернитаной» — 3:3.
«Юве» располагается на втором месте турнирной таблицы серии А, набрав 63 очка. «Лечче» занимает 16-ю строчку, имея в активе 31 очко. «Фиорентина» (46) занимает 8-е место, «Салернитана» (35) идет 14-й.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
3
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
4
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
6
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
7
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
10
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
11
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
12
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
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38 тур
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|3 : 2
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|2 : 1
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|3 : 3
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|0 : 2
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|- : -
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|- : -
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|- : -
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0
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