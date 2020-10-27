«Сампдория» победила «Салернитану» в матче Кубка Италии
«Сампдория» вышла в 1/16 финала Кубка Италии. Команда победила «Салернитану» со счетом 1:0.
Кубок Италии
3-й раунд
«Сампдория» — «Салернитана» — 1:0 (0:0)
Гол: Ла Гумина, 54.
«Сампдория»: Летица, Реджини, Феррари, Колли, Кайке Роша (Йосида, 90+3), Адриэн Силва (Торсби, 64), Верре, Лерис (Янкто, 76), Аскильдсен, Бальде (Дамсгор, 64), Ла Гумина.
Предупреждения: Адриэн Силва, 10. Янкто, 82.
Судья: Пронтера (Италия).
27 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Болонья» — «Реджина» — 2:0 (0:0)
Голы: Виньято, 70 (1:0). Орсолини, 72 (2:0).
«Болонья»: Мбай (Калабрези, 90+1), Денсвил, Пас, Томиясу, Майкл (Схаутен, 77), Балдурссон (Сориано, 46), Домингес, Сантандер (Барроу, 46), Сансоне (Орсолини, 58), Виньято.
Предупреждения: Сансоне, 57. Майкл, 71.
Судья: Манганьелло (Италия).
27 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».