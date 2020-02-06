«Сампдория» объявила о трансфере 19-летнего полузащитника «Норшелланна»

«Сампдория» объявила о трансфере полузащитника «Норшелланна» Миккеля Дамсгора. 19-летний датчанин подписал с новым клубом контракт сроком до 2024 года, он присоединится к команде летом, сообщает официальный сайт клуба.

Это уже четвертый представитель скандинавских стран в «Сампдории». В прошедшем сезоне хавбек провел 19 матчей в чемпионате Дании, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.