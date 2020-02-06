Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Сампдория» объявила о трансфере 19-летнего полузащитника «Норшелланна»

21:05
Теги:

«Сампдория» объявила о трансфере полузащитника «Норшелланна» Миккеля Дамсгора. 19-летний датчанин подписал с новым клубом контракт сроком до 2024 года, он присоединится к команде летом, сообщает официальный сайт клуба.

Это уже четвертый представитель скандинавских стран в «Сампдории». В прошедшем сезоне хавбек провел 19 матчей в чемпионате Дании, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир