«Удинезе» сыграл вничью с «Саленитаной» в серии А

«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Салернитаной» во 2-м туре чемпионата Италии — 1:1.

У гостей гол забил Лазар Самарджич. У хозяев отметился Булайе Диа.

«Удинезе» (1 очков) набрал первое очков в серии А. У «Салернитаны» — два очка.