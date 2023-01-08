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Черышев восстановился и готовится выйти на поле в матче с «Дженоа»

Георгий Кудинов
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Полузащитник Денис Черышев, пропустивший из-за травмы все пять матчей «Венеции» в декабре прошлого года, вернулся в строй и готовится сыграть против «Дженоа» в первом после Нового года туре серии В.

В субботу россиянин провел на поле последние полчаса в контрольной встрече с леверкузенским «Байером» (1:2).

На 82-й минуте Черышев был близок к тому, чтобы сравнять счет, забив экс-голкиперу «Зенита» Андрею Луневу, который провел игру полностью. Единственный мяч итальянцев оказался в воротах «Аспириновых» после ошибки нашего легионера. Иранец же Сердар Азмун, вышедший на замену после перерыва, не использовал два момента.

«Венеция» сыграет в гостях против «Дженоа» 16 января. Команда из Генуи занимает сейчас третье место в серии В, в ее состав на днях вернулся экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, подписавший контракт с символической зарплатой до конца сезона-2022/23.

«Венеция», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, пока идет пока на четвертом с конца месте в серии В и находится в зоне плей-аут.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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 Милан 16 11 3 2 31-16 36
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
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 Рома 16 9 3 4 19-14 30
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 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Монца 17 5 3 9 19-25 18
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19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
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Фиорентина – Сассуоло
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8.01 14:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Милан – Рома
 - : -
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