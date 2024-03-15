«Салернитана» хочет отсудить у форварда команды Диа 20 миллионов евро, его отстранили из-за нарушения дисциплины

«Салернитана» отстранила сенегальского нападающего Булайе Диа, сообщает La Gazetta dello Sport.

Клуб применил санкции к 27-летнему сенегальцу из-за нарушения дисциплины и отказа выходить на замену в матче против «Удинезе» (1:1) в 27-м туре серии А.

Сообщается, что «Салернитана» подала иск на Диа в арбитражный суд. Клуб требует оштрафовать игрока на половину зарплаты до конца сезона и возмещение ущерба в размере 20 миллионов евро, которые «Салернитана» потратила на трансфер и зарплату футболиста с момента перехода из «Вильярреала» летом прошлого года.

В текущем сезоне Диа провел за «Салернитану» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.