Салемакерс продлил контракт с «Миланом» до 2026 года
Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Салемакерс перешел в «Милан» из «Андерлехта» в 2020 году. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю